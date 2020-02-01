Сегодня Международный день родного языка.



















Праздник учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На сегодняшний день актуальным вопросом для обсуждения является тема по сохранению и возрождению калмыцкого языка.

Утрата родной речи в значительной мере влияет на то, что забываются традиции калмыцкого народа в целом.

В республике началась декада калмыцкого языка, в рамках которой в школах проходят беседы на тему сохранения родной речи, проводятся также культурно-массовые мероприятия, конференции, всевозможные акции, конкурсы.

Например, фольклорный этнографический диктант на калмыцком. А в КалмГУ встречу посвятили и празднику «Цаган Сар». ПОдробнее в нашем слудующем материале.



Праздник учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На сегодняшний день актуальным вопросом для обсуждения является тема по сохранению и возрождению калмыцкого языка.Утрата родной речи в значительной мере влияет на то, что забываются традиции калмыцкого народа в целом.В республике началась декада калмыцкого языка, в рамках которой в школах проходят беседы на тему сохранения родной речи, проводятся также культурно-массовые мероприятия, конференции, всевозможные акции, конкурсы.Например, фольклорный этнографический диктант на калмыцком. А в КалмГУ встречу посвятили и празднику «Цаган Сар». ПОдробнее в нашем слудующем материале.



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