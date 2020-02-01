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Сегодня, 15:03

Сегодня Международный день родного языка.


Сегодня Международный день родного языка.








Праздник учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На сегодняшний день актуальным вопросом для обсуждения является тема по сохранению и возрождению калмыцкого языка.
Утрата родной речи в значительной мере влияет на то, что забываются традиции калмыцкого народа в целом.
В республике началась декада калмыцкого языка, в рамках которой в школах проходят беседы на тему сохранения родной речи, проводятся также культурно-массовые мероприятия, конференции, всевозможные акции, конкурсы.
Например, фольклорный этнографический диктант на калмыцком. А в КалмГУ встречу посвятили и празднику «Цаган Сар». ПОдробнее в нашем слудующем материале.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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