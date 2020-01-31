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31-01-2020, 23:08

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 1» ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ НАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ


ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 1» ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ НАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ





2 февраля в 17:50 на телеканале «Россия-1» стартует новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!».
«Ну-ка, все вместе!» - проект, успешно дебютировавший на канале год назад, отличает состав жюри: он насчитывает сто человек. Сотня состоит исключительно из профессионалов: это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры.Одна из особенностей нового сезона – специальный выпуск, посвященный детям: юные исполнители будут не только петь, но и оценивать выступления своих ровесников. В этом выпуске все места в Сотне будут отданы детям, уже доказавшим свой талант и мастерство, победителям и лауреатам различных конкурсов и фестивалей.
Поиск новых талантов – главная цель проекта «Ну-ка, все вместе!»,но для того, чтобы запустить новых звезд на орбиту российской эстрады, одного проекта может быть недостаточно. В Первом народном музыкальном фестивале принять участие сможет любой исполнитель любого возраста, а оценивать его выступление будет практически неограниченное количество зрителей.
Напомним, старт нового сезона проекта «Ну-ка, все вместе!» стартует уже 2 февраля в 17:50 на телеканале «Россия-1»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОЕКТА VMESTE.RUSSIA.TV



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