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31-01-2020, 22:42

Состоялся первый выпуск слушателей курсов калмыцкого языка, в рамках проекта «Хальмгар келхмн»


В ГТРК «Калмыкия» Cостоялся первый выпуск слушателей курсов калмыцкого языка, в рамках проекта «Хальмгар келхмн»

Выпускной в телевизионной школе «Хальмгар келхмн» состоялся в ГТРК «Калмыкия».Участники курсов калмыцкого языка получили сертификаты и подарки. Разделить с ними радость пришли друзья, преподаватели, а также председатель правительства Юрий Зайцев и его заместитель Гиляна Босхомджиева. Это еще раз доказывает, что изучению родной речи уделяется в регионе особое внимание.
Проблема изучения тонкостей калмыцкого языка знакома и руководителю фонда «Наше наследие» Ивану Басангову. Проект удалось реализовать благодаря его участию. Сами отличники телевизионной школы признались, что совместили приятное с полезным.




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