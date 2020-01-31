Состоялся первый выпуск слушателей курсов калмыцкого языка, в рамках проекта «Хальмгар келхмн»

В ГТРК «Калмыкия» Cостоялся первый выпуск слушателей курсов калмыцкого языка, в рамках проекта «Хальмгар келхмн»



Выпускной в телевизионной школе «Хальмгар келхмн» состоялся в ГТРК «Калмыкия».Участники курсов калмыцкого языка получили сертификаты и подарки. Разделить с ними радость пришли друзья, преподаватели, а также председатель правительства Юрий Зайцев и его заместитель Гиляна Босхомджиева. Это еще раз доказывает, что изучению родной речи уделяется в регионе особое внимание.

Проблема изучения тонкостей калмыцкого языка знакома и руководителю фонда «Наше наследие» Ивану Басангову. Проект удалось реализовать благодаря его участию. Сами отличники телевизионной школы признались, что совместили приятное с полезным.





Смотреть полный выпуск новостей



