Элистинский колледж искусств получит финансирование на закупку музыкальных инструментов

Элистинский колледж искусств получит финнасирование на закупку музыкальных инструментов

Два миллиона рублей, в рамках нацпроекта «Культура», в этом году будет выделено на закупку музыкальных инструментов Элистинскому колледжу искусств. В образовательном учреждении уже формируют заказ на необходимое им оборудование. Напомню, что детские школы искусств признаны национальным достоянием России. Этой ветви дополнительного образования уделяется особое внимание руководства страны. О том, как в регионе реализуют нацпроект и на каких инструментах учатся играть талантливые дети, узнавала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.







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