На широкие экраны Элисты вышла новая отечественная комедия «Холоп». Напомним, сейчас она является лидером российского проката. Необычная история связана, на первый взгляд, с перемещением во времени. Но на самом деле – всё гораздо интереснее. Блестящий актерский ансамбль, оригинальный сценарий – всё это настоящий подарок киноманам к новому году. Понравился ли фильм жителям Калмыкии, выясняла наша съемочная группа.



По признанию первых зрителей, эта картина - преемница любимых всеми советских фильмов: добрая, смешная и немного поучительная. Эгоистичный «мажор» Гриша после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все – крепостные. Ему предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить и любить.



Клим Шипенко, режиссер-постановщик: «О проекте я узнал года 1,5 назад. Мой продюсер и партнер Эдуард Илоян посоветовал обратить на него внимание, он хотел, чтобы я снимал картину. Концепт меня заинтересовал: как молодого человека пытаются перевоспитать весьма необычным и даже радикальным способом. Я такого раньше не видел, мне это очень понравилось. К тому же я еще не пробовал себя в комедии в чистой форме, и сценарий показался мне подходящим для дебюта в жанре. Мы хотели, чтобы зритель не только веселился, но и сопереживал, может быть даже мог поплакать».



Картина нравится зрителю своей легкостью, забавными отсылками к известным комедиям, искренностью и юмором. Съемки проходили в деревне, в Псковской области, поэтому съемочный процесс был довольно сложным. Но несмотря на это у проекта собралась отличная команда, признаются актеры.



Милош Бикович, актер: «Холоп» – очень праздничный фильм. Несмотря на то, что в нем нет елок и прочего новогоднего антуража, это идеальное кино для праздников, так как у нас очень добрая и теплая история, наполненная любовью, а в Новый год всегда хочется тепла и уюта».



Роли исполнили известные актеры Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Азамат Мусагалиев. По словам режиссера, все с удовольствием приняли его предложение принять участие в комедии с закрученным сюжетом. В фильме затрагиваются серьезные вопросы о перевоспитании взрослого человека, о семье, о любви, о дружбе.



Мария Миронова, актриса: «Я давно мечтала сняться в жанре «комедия», у меня был долгий период, когда я играла только в драматических проектах, поэтому сильно не хватало юмора и смеха. И тут Клим Шипенко предложил мне эту роль, за что я ему очень благодарна. Он осуществил мою мечту».



Таймураз Бадзиев, генеральный продюсер: «Я давно работаю с авторской командой этого проекта и хорошо знаком с их творческим потенциалом, поэтому, когда ребята предложили мне сделать совместный фильм, я сразу согласился. Вместе мы выпустили не один хит. Прочитав сценарий, я сразу понял, что «Холопа» ждет успех. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Лондоне, где картина получила огромное количество положительных отзывов».



Комедия «Холоп» имеет все шансы стать новым семейным хитом. Этот фильм - повод сходить в праздничные дни в кино всей семьей.

На широкие экраны Элисты вышла новая отечественная комедия «Холоп». Напомним, сейчас она является лидером российского проката. Необычная история связана, на первый взгляд, с перемещением во времени. Но на самом деле – всё гораздо интереснее. Блестящий актерский ансамбль, оригинальный сценарий – всё это настоящий подарок киноманам к новому году. Понравился ли фильм жителям Калмыкии, выясняла наша съемочная группа.По признанию первых зрителей, эта картина - преемница любимых всеми советских фильмов: добрая, смешная и немного поучительная. Эгоистичный «мажор» Гриша после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все – крепостные. Ему предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить и любить.Картина нравится зрителю своей легкостью, забавными отсылками к известным комедиям, искренностью и юмором. Съемки проходили в деревне, в Псковской области, поэтому съемочный процесс был довольно сложным. Но несмотря на это у проекта собралась отличная команда, признаются актеры.Роли исполнили известные актеры Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Азамат Мусагалиев. По словам режиссера, все с удовольствием приняли его предложение принять участие в комедии с закрученным сюжетом. В фильме затрагиваются серьезные вопросы о перевоспитании взрослого человека, о семье, о любви, о дружбе.Комедия «Холоп» имеет все шансы стать новым семейным хитом. Этот фильм - повод сходить в праздничные дни в кино всей семьей.



Смотреть полный выпуск новостей



