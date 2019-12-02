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Сегодня, 12:50

В Ики-Бурульском районе состоялся смотр-конкурс народного творчества


В Ики-Бурульском районе состоялся смотр-конкурс народного творчества «Ики-Бурульская земля моя любовь, моя отрада!». Он посвящен 55-летию РМО. Сам юбилей отметят в январе.

Первый этап конкурса провели в день народного единства, второй приурочили к празднику Зул. Это настоящий подарок всем, кто неравнодушен к истории, традициям родного края и ценит сельский труд.

Лейтмотив мероприятий - объединение всех местных жителей на благо процветания калмыцкой земли. Среди участников – все СМО и учреждения района.



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