В Ики-Бурульском районе состоялся смотр-конкурс народного творчества «Ики-Бурульская земля моя любовь, моя отрада!». Он посвящен 55-летию РМО. Сам юбилей отметят в январе.



Первый этап конкурса провели в день народного единства, второй приурочили к празднику Зул. Это настоящий подарок всем, кто неравнодушен к истории, традициям родного края и ценит сельский труд.



Лейтмотив мероприятий - объединение всех местных жителей на благо процветания калмыцкой земли. Среди участников – все СМО и учреждения района. В Ики-Бурульском районе состоялся смотр-конкурс народного творчества «Ики-Бурульская земля моя любовь, моя отрада!». Он посвящен 55-летию РМО. Сам юбилей отметят в январе.Первый этап конкурса провели в день народного единства, второй приурочили к празднику Зул. Это настоящий подарок всем, кто неравнодушен к истории, традициям родного края и ценит сельский труд.Лейтмотив мероприятий - объединение всех местных жителей на благо процветания калмыцкой земли. Среди участников – все СМО и учреждения района.



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