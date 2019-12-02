Мировые хиты на калмыцкой сцене. Сегодня состоится концерт оперной музыки, который будет представлен солистами ведущих театров страны. В преддверии премьеры в пресс-центре нашей телерадиокомпании состоялась встреча с гостями, с теми, имена которых хорошо известны в мире классической музыки.



Это Андрей Бреус – артист Московского театра «Новая опера», Савва Хастаев – представитель Санкт- Петербургского Мариинского театра. И с нашими земляками, покоряющими столичные сцены.



Мингиян Оджаев - солист академического камерного хора Владимира Минина, Гиляна Дорджиева – вот уже 8 лет в государственном русском хоре им. Свешникова. В параде популярных произведений Баха, Верди, Моцарта, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова также примут участие артисты Элисты, Ставрополя, Кисловодска.



И, конечно же, нынешняя премьера – знаковое событие и для музыкантов - симфонических оркестров Калмыкии и Адыгеи. По словам Аркадия Хусниярова, в степном регионе – они не первый раз. Нынешний проект, по его мнению, уникальный, и участие в нем для них – событие ответственное. Мировые хиты на калмыцкой сцене. Сегодня состоится концерт оперной музыки, который будет представлен солистами ведущих театров страны. В преддверии премьеры в пресс-центре нашей телерадиокомпании состоялась встреча с гостями, с теми, имена которых хорошо известны в мире классической музыки.Это Андрей Бреус – артист Московского театра «Новая опера», Савва Хастаев – представитель Санкт- Петербургского Мариинского театра. И с нашими земляками, покоряющими столичные сцены.Мингиян Оджаев - солист академического камерного хора Владимира Минина, Гиляна Дорджиева – вот уже 8 лет в государственном русском хоре им. Свешникова. В параде популярных произведений Баха, Верди, Моцарта, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова также примут участие артисты Элисты, Ставрополя, Кисловодска.И, конечно же, нынешняя премьера – знаковое событие и для музыкантов - симфонических оркестров Калмыкии и Адыгеи. По словам Аркадия Хусниярова, в степном регионе – они не первый раз. Нынешний проект, по его мнению, уникальный, и участие в нем для них – событие ответственное.



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