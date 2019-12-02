В преддверии Нового года народный коллектив «Зултурган» представил элистинцам итоговый отчетный концерт. И в этот раз не обошлось без сюрпризов. Пришедшим на встречу с ансамблем зрителям, раздали листы со словами популярных в народе песен. Зулын дун, Салькна айс, Актюбин голын усн и другие. Пели вместе, пели хором.



А еще представляется важным, что народный коллектив пополняется молодыми талантами. Они также представили свое творчество. Это не только солисты, но и танцевальная группа. В преддверии Нового года народный коллектив «Зултурган» представил элистинцам итоговый отчетный концерт. И в этот раз не обошлось без сюрпризов. Пришедшим на встречу с ансамблем зрителям, раздали листы со словами популярных в народе песен. Зулын дун, Салькна айс, Актюбин голын усн и другие. Пели вместе, пели хором.А еще представляется важным, что народный коллектив пополняется молодыми талантами. Они также представили свое творчество. Это не только солисты, но и танцевальная группа.



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