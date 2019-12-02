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Сегодня, 15:43

Национальный драматический театр порадует зрителей очередной премьерой


Сегодня Национальный драматический театр порадует зрителей очередной премьерой. К 90-летию народного поэта Калмыкии Егора Буджалова коллектив подготовил музыкальную драму «Тогряш». Режиссер – Алексей Сарангов, композитор – Аркадий Манджиев.

А в субботу артисты представят спектакль «Песнь о Джангаре и его богатырях». Это путешествие во времени по мотивам национального героического эпоса, своего рода возможность выразить любовь к одному из самых масштабных и глубоких произведений калмыцкого народа.

В воскресенье театр проведет юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств Калмыкии Сергея Бурлаченко. Он поставил такие спектакли, как «Ээҗин дун», «Авальм мини», «Судите меня сами», «Трактирщица», «Шарка+Барка», «Шууган хальмг хотнд» и другие. В программе – фееричный капустник в исполнении артистов и много других веселых сюрпризов.



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