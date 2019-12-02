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Сегодня, 15:41

Аркадий Манджиев отмечает 30-летие творческой деятельности


Аркадий Манджиев отмечает 30-летие творческой деятельности большим сольным концертом. Известный композитор, которому по плечу любой музыкальный жанр от хитовых песен до оперных постановок, от аранжировок народных мелодий до гимна республики. Многогранность его таланта доказывает невероятная популярность, которая за эти годы не только не снизилась, а наоборот, обрела статус всенародной любви. Трудолюбие и служение сцене – его главные принципы. Поэтому на концертах Манджиева всегда уютно и интересно, ведь маэстро творит для каждого зрителя. Сегодня он поделился своими планами с Ольгой Эняевой.

Неуемный энтузиазм, детская непосредственность и талант Аркадия Манджиева всегда подкупали зрителей. А еще – невероятное жизнелюбие. Известный музыкант в эти дни отмечает 30-тилетие творческой деятельности. Этой дате он не придает особого значения. Говорит, что нужно трудиться и творить. Аза эти годы сделано немало. Репертуар собственных сочинений огромен, причем работает он в разных жанрах: песни, мюзиклы, музыка к драматическим постановкам. Признается, что вдохновение и силы получает от интересных встреч и общения. Прежде всего, с соотечественниками, которые проживают в разных уголках мира. К примеру, композиция «Тачал» появилась после поездки в Америку.

Аркадий Манджиев - автор государственного гимна республики. А также создатель международного фестиваля современной музыки монголоязычных народов «Пентатоника». А опера «Калмычка» - в числе тех произведений, которые уже стали классикой. Грандиозное представление под открытым небом собирает сотни зрителей на символичном для жителей региона месте - у памятника « Исход и возвращение». Это история дружбы калмыцкого и русского народов.

За выдающиеся достижения в области музыкального искусства Аркадию Манджиеву в этом году было присвоено звание Героя Калмыкии. Сам же маэстро считает, что главное заниматься любимым делом и приносить пользу. Недаром его творения не теряют популярности даже спустя много лет. Авторами этого знаменитого видеоклипа были наши коллеги: режиссер Хонгор Сангинов и оператор Борис Пюрвеев. Съемки проходили во дворе телевидения. С того времени песня «Иньг мини», которую исполнили Аркадий Манджиев и Татьяна Чиктеева тоже стала гимном. Для всех влюбленных.

Спустя 25 лет автор музыки Аркадий Манджиев и народная артистка Калмыкии Татьяна Чиктеева вновь оказались на месте, где в один прекрасный летний день родился знаменитый дуэт.

В планах много мыслей и задумок, признался композитор. Например, он продолжает сотрудничество с народным поэтом Калмыкии Верой Шуграевой. И готовится к большому концерту. Кстати, в рамках юбилейной даты, маэстро порадовал поклонников и выступил в Москве и Санкт-Петербурге. Жители Калмыкии смогут насладиться творчеством Аркадия Манджиева в преддверии национального праздника Зул - 20 декабря.



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