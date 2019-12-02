Национальный музей подготовил юных экскурсоводов

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова получил возможность реализовать культурно-просветительскую программу для школьников «Музейный код. Я - экскурсовод».



В течение трех месяцев учащиеся седьмых классов из трех элистинских школ принимали участие в культурно-просветительском всеобуче, а результат творческой работы был представлен юными гидами в виде экскурсий на итоговом конкурсе «Я - экскурсовод». В ходе проекта каждый участник должен был пройти обучающий курс из 12 занятий, и создать свой экскурсионный рассказ или авторский маршрут с помощью кураторов музея и преподавателей учебных заведений.



12 декабря 2019 г. в 14.00 в Национальном музее РК им. Н.Н. Пальмова состоится награждение победителей конкурса. Школьников и их руководителей ожидают ценные призы и дипломы, а по окончанию полного курса программы, который рассчитан на несколько лет, по выбранному направлению дети получат сертификаты. Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова получил возможность реализовать культурно-просветительскую программу для школьников «Музейный код. Я - экскурсовод».В течение трех месяцев учащиеся седьмых классов из трех элистинских школ принимали участие в культурно-просветительском всеобуче, а результат творческой работы был представлен юными гидами в виде экскурсий на итоговом конкурсе «Я - экскурсовод». В ходе проекта каждый участник должен был пройти обучающий курс из 12 занятий, и создать свой экскурсионный рассказ или авторский маршрут с помощью кураторов музея и преподавателей учебных заведений.12 декабря 2019 г. в 14.00 в Национальном музее РК им. Н.Н. Пальмова состоится награждение победителей конкурса. Школьников и их руководителей ожидают ценные призы и дипломы, а по окончанию полного курса программы, который рассчитан на несколько лет, по выбранному направлению дети получат сертификаты.



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