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Вчера, 21:22

В кинотеатрах Элисты – премьера


В кинотеатрах Элисты – премьера. «Заметки Манджика. Я калмык» пришли посмотреть многие из тех, кто воплотил на экране образы сельских тружеников. Это и сами авторы фильма Санал Уруджаев и Илья Сумьянов, и именитые актеры.

Сергей Мучиряев, Татьяна Кожиева, Ольга Надвидова считают, что это событие в культурной жизни республики и серьезный шаг в создании индустрии кино Калмыкии. Такого же мнения и глава Калмыкии, поддержавший проект, оказав помощь на стадии подготовки и выхода картины в свет.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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