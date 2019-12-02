В кинотеатрах Элисты – премьера. «Заметки Манджика. Я калмык» пришли посмотреть многие из тех, кто воплотил на экране образы сельских тружеников. Это и сами авторы фильма Санал Уруджаев и Илья Сумьянов, и именитые актеры.



Сергей Мучиряев, Татьяна Кожиева, Ольга Надвидова считают, что это событие в культурной жизни республики и серьезный шаг в создании индустрии кино Калмыкии. Такого же мнения и глава Калмыкии, поддержавший проект, оказав помощь на стадии подготовки и выхода картины в свет. В кинотеатрах Элисты – премьера. «Заметки Манджика. Я калмык» пришли посмотреть многие из тех, кто воплотил на экране образы сельских тружеников. Это и сами авторы фильма Санал Уруджаев и Илья Сумьянов, и именитые актеры.Сергей Мучиряев, Татьяна Кожиева, Ольга Надвидова считают, что это событие в культурной жизни республики и серьезный шаг в создании индустрии кино Калмыкии. Такого же мнения и глава Калмыкии, поддержавший проект, оказав помощь на стадии подготовки и выхода картины в свет.



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