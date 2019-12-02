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Сегодня, 12:19

Предновогодний музыкальный парад готовит дирижер Савр Катаев


Предновогодний музыкальный парад готовит известный дирижер Савр Катаев. Год назад заслуженный деятель искусств республики создал академию, где юные таланты научатся держаться на сцене перед большой аудиторией, участвовать в театральных постановках, и создание музыкальных групп.

22 декабря на сцене детского дворца творчества ребята, представят новогодний музыкальный парад, где прозвучат и домбровые наигрыши, и уже полюбившиеся известные хиты Фрэнк Синатры, и новогодняя песня группы «АББА», а также они представят и хореографические номера.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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