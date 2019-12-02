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Сегодня, 12:17

В Элисте состоялась выставка театрального художника


Художник – строитель неодушевленной части спектакля и ее организатор в действии. Так говорят артисты об оформлении работ той или иной постановки. С ними согласны и посетители удивительной выставки. Ее автор – мастер Республиканского русского театра драмы и комедии Павел Корниенко.

Тонкие ценители искусства оценили идеи художника и пришли к выводу, что каждая работа – словно маленький спектакль. Она отображает жанр, сюжет и характер ролей. Экспозиция - словно изображённое на бумаге действо на сцене: яркое, красочное, оригинальное. О театральном художнике и его собственном изобразительном репертуаре, рассказывает моя коллега Санджирма Батаева.

«Детектор лжи», «Пассажир без багажа», «Свои люди сочтемся», «Страсти по Торчалову», «Продавец дождя» и еще несколько десятков работ. 95 процентов декораций воплощены на сцене именно Павлом Корниенко, рассказывает директор театра Виктор Хаптаханов. Порой, восхищаясь спектаклем, игрой актеров, их проработанными образами, красивыми костюмами, реалистичными декорациями, зритель не задумывается, какой большой труд стоит за подготовкой. Это кропотливая работа нескольких бригад, которые готовы часами создавать малейшую деталь. Эти секреты раскрыл Павел Корниенко, который уже 27 лет отвечает за антураж.

Художник поделился интересными историями из профессии. К примеру, во время подготовки к спектаклю Тартюф режиссёр Николай Никольский поставил задачу: внешне сцена должна отличаться от хорошо известной телепостановки Анатолия Эфроса. И Павлу Корниенко это удалось. Он придумал декорации, которые в конце рушатся. Этот спектакль был не раз отмечен на международных фестивалях. А эскиз Никольский оставил себе на память, отметив, что художник – главный помощник режиссера.

Декорация должна создать образ спектакля, отображать нужное время и места. Композиция, цветовое решение и многое другое – важен каждый шаг. Ведь они отвечают еще и за скорость смены действия, особенности восприятия предметов на сцене со стороны зрителей, освещения. Успех в немалой степени зависит от таланта художника, который должен видеть постановку по обе стороны занавеса.

Интересны и вот эти экспонаты – эскизы к не состоявшемуся спектаклю «Чайка» по Чехову, который готовили в 96-м. Тогда режиссером был Юрий Шапиро. По непонятным причинам ее так и не увидел зритель. По мифической случайности через 10 лет опять же «Чайку» репетировали, но премьеры так и не было.

У каждого экспоната – своя история. Например, работа «Я сын России» к 400-летию вхождения калмыков в состав страны. Она создавалась очень долго, немало сил потрачено было на эскизы костюмов. А вот еще «Мой бедный Марат». Для этого спектакля разработали очень дорогой вариант декораций, но по финансовым соображениям концепцию поменяли. Непросто, говорит Корниенко, работать и с постановками для детей. В его послужном списке - мюзикл «Не хочу быть собакой», «Малыш и Карлсон», и многие другие. Оглушительный успех ждал спектакль по мотивам сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца».

Сценография — неотъемлемая часть повествования, рассказа, в который погружают зрителя, в ней зачастую вся суть спектакля. Чтобы овладеть этим видом искусства, нужно быть умным, начитанным, яркий пример приводят творчество Павла Корниенко.



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