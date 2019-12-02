В Национальном театре готовят премьеру

Артисты Национального драматического театра готовятся к предстоящей премьере – спектаклю «Тёгряш» к 90-летию Народного поэта Калмыкии Егора Буджалова. Это музыкальная драма на калмыцком языке режиссера Алексея Сарангова.



В центре внимания - история самоотверженной, искренней, но трагической любви простого табунщика по имени Эвни и первой красавицы хотона – Тёгряш. Молодые люди счастливы и планируют свое недалекое будущее. Но сын богача Аюш вступает в борьбу за сердце девушки. Герои обречены на страдания. Премьера 13 декабря. Артисты Национального драматического театра готовятся к предстоящей премьере – спектаклю «Тёгряш» к 90-летию Народного поэта Калмыкии Егора Буджалова. Это музыкальная драма на калмыцком языке режиссера Алексея Сарангова.В центре внимания - история самоотверженной, искренней, но трагической любви простого табунщика по имени Эвни и первой красавицы хотона – Тёгряш. Молодые люди счастливы и планируют свое недалекое будущее. Но сын богача Аюш вступает в борьбу за сердце девушки. Герои обречены на страдания. Премьера 13 декабря.



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