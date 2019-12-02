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Сегодня, 12:47

Подношение Великой степи


Подношение Великой степи. Международный парад мировых оперных шедевров скоро на калмыцкой сцене. Приглашены солисты известных коллективов страны, в том числе наши земляки: Герензел Мацакова, Гиляна Дорджиева, Юлия Яшкулова, Игорь Лазарев, Анна Очкаева, Инесса Месхишвили, Эвелина Лиджиева, Мингиян Оджаев. А также гости - вокалист Государственной филармонии Адыгеи Руслан Дзыбов, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Савва Хостаев, и Московского театра «Новая опера» Андрей Бреус.

В их исполнении прозвучат шедевры Моцарта, Пуччини, Сен-Санса, Чайковского, Бородина, Верди, Рахманинова. Это классика, которая не имеет возраста, а ее актуальность и популярность насчитывает десятки и сотни лет. Музыкальное событие такого масштаба будет оснащено видео, аудио и световым оборудованием.



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