Сегодня в Калмыкии стартует бесплатный образовательный форум для музыкантов. Это цикл полуторачасовых лекций, которые организованы . Темой обсуждения первой встречи станет «Различия и общее в стилях World Music и Ethno. Завтра речь будет идти о том, как сделать народную музыку актуальной».



Главная задача форума - интеграция Калмыцкого творчества в современную индустрию. Будет рассмотрен весь процесс создания композиции - идея, форма, запись, работа в цифровых средах создания музыки на компьютере, вывод проекта в мировое пространство.



Мастер-классы, по приглашению руководителя Государственного театра танца «Ойраты» Петра Надбитова, будет проводить известный российский продюсер, режиссер и звукорежиссер Марат Файзуллин. Сегодня в Калмыкии стартует бесплатный образовательный форум для музыкантов. Это цикл полуторачасовых лекций, которые организованы . Темой обсуждения первой встречи станет «Различия и общее в стилях World Music и Ethno. Завтра речь будет идти о том, как сделать народную музыку актуальной».Главная задача форума - интеграция Калмыцкого творчества в современную индустрию. Будет рассмотрен весь процесс создания композиции - идея, форма, запись, работа в цифровых средах создания музыки на компьютере, вывод проекта в мировое пространство.Мастер-классы, по приглашению руководителя Государственного театра танца «Ойраты» Петра Надбитова, будет проводить известный российский продюсер, режиссер и звукорежиссер Марат Файзуллин.



Смотреть полный выпуск новостей



