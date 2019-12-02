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Сегодня, 12:46

В Калмыкии стартует бесплатный образовательный форум для музыкантов


Сегодня в Калмыкии стартует бесплатный образовательный форум для музыкантов. Это цикл полуторачасовых лекций, которые организованы . Темой обсуждения первой встречи станет «Различия и общее в стилях World Music и Ethno. Завтра речь будет идти о том, как сделать народную музыку актуальной».

Главная задача форума - интеграция Калмыцкого творчества в современную индустрию. Будет рассмотрен весь процесс создания композиции - идея, форма, запись, работа в цифровых средах создания музыки на компьютере, вывод проекта в мировое пространство.

Мастер-классы, по приглашению руководителя Государственного театра танца «Ойраты» Петра Надбитова, будет проводить известный российский продюсер, режиссер и звукорежиссер Марат Файзуллин.



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