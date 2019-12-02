Сергей Мучиряев удостоен звания «Почетный гражданин Калмыкии». Об этом стало известно на творческом вечере Народного артиста республики, посвященном его 85-летию. Соответствующий указ подписал Глава региона Бату Хасиков. Любимец зрителей сыграл сотни ролей в лирических и драматических спектаклях. И по сей день мэтр занят в репертуарных постановках родного национального театра. Одной из первых известного артиста поздравила наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



В этой гримерке народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев много лет перевоплощается в образы своих героев. Вот и в юбилейный вечер у него - главная роль. В стенах национального театра, признается мэтр, он чувствует себя защищенным, здесь осознает свою суть и предназначение.



Сюда Сергей Мучиряев пришел как выпускник калмыцкой студии Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. С того дня прошло 56 лет и все – на сцене. Здесь он воплотил яркие образы в спектаклях по пьесам калмыцких, русских и зарубежных классиков – «Кенз байн», «На острие копья», «Мы нижеподписавшиеся», «Араш» и многие другие. В драмтеатре он встретил свою судьбу – Марию, актрису, позже ставшую заслуженной артисткой РСФСР. В 1963-м именно Сергей Мучиряев в числе 17 молодых актеров вершил новую историю в национальном театре. В день юбилея с ним однокурсники - Иван Уланов и Валентина Арсанова.



В творческом багаже Сергея Мучиряева - разноплановые образы, яркие и запоминающиеся. Однако, самой близкой сердцу, говорит он, стала роль ветерана войны Мергена Арсланова в спектакле «Израненная судьба». После 15-летнего перерыва именно эта работа стала новой ступенью в его творчестве и принесла ему признание на всероссийском театральном фестивале. Актер получил приз в номинации «Лучшая мужская роль».



Со сцены - в песнях, стихах, зарисовках из спектаклей артист рассказывал зрителям о своей жизни. Одна из самых трагических страниц - депортация 8-летнего мальчика с семьей в Кондинский район Тюменской области. «У него есть внутренний стержень». Так говорят о закаленном сибирской ссылкой Сергее Мучиряеве. Он с детства знал, чего хочет от жизни. И всегда шёл к своей цели. Его обожают поклонники и коллеги за неуемную энергию, талант и преданность родному языку. Сергей Мучиряев является одним из авторов уникальной методики преподавания калмыцкого для начинающих «Улан залата хальмгуд».



Признанного мастера перевоплощения поздравил и глава региона Бату Хасиков. Чуть ранее он подписал указ о присвоении народному артисту звания «Почетный гражданин Калмыкии».



На бенефисе народного артиста Калмыкии Сергея Мучиряева - аншлаг и овации. Ведь на сцене - вся палитра сыгранных им ролей. Любимый актер не одного поколения театралов и в 85-ть продолжает радовать зрителей своим творчеством. Сергей Мучиряев удостоен звания «Почетный гражданин Калмыкии». Об этом стало известно на творческом вечере Народного артиста республики, посвященном его 85-летию. Соответствующий указ подписал Глава региона Бату Хасиков. Любимец зрителей сыграл сотни ролей в лирических и драматических спектаклях. И по сей день мэтр занят в репертуарных постановках родного национального театра. Одной из первых известного артиста поздравила наш корреспондент Зоя Бармагнанова.В этой гримерке народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев много лет перевоплощается в образы своих героев. Вот и в юбилейный вечер у него - главная роль. В стенах национального театра, признается мэтр, он чувствует себя защищенным, здесь осознает свою суть и предназначение.Сюда Сергей Мучиряев пришел как выпускник калмыцкой студии Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. С того дня прошло 56 лет и все – на сцене. Здесь он воплотил яркие образы в спектаклях по пьесам калмыцких, русских и зарубежных классиков – «Кенз байн», «На острие копья», «Мы нижеподписавшиеся», «Араш» и многие другие. В драмтеатре он встретил свою судьбу – Марию, актрису, позже ставшую заслуженной артисткой РСФСР. В 1963-м именно Сергей Мучиряев в числе 17 молодых актеров вершил новую историю в национальном театре. В день юбилея с ним однокурсники - Иван Уланов и Валентина Арсанова.В творческом багаже Сергея Мучиряева - разноплановые образы, яркие и запоминающиеся. Однако, самой близкой сердцу, говорит он, стала роль ветерана войны Мергена Арсланова в спектакле «Израненная судьба». После 15-летнего перерыва именно эта работа стала новой ступенью в его творчестве и принесла ему признание на всероссийском театральном фестивале. Актер получил приз в номинации «Лучшая мужская роль».Со сцены - в песнях, стихах, зарисовках из спектаклей артист рассказывал зрителям о своей жизни. Одна из самых трагических страниц - депортация 8-летнего мальчика с семьей в Кондинский район Тюменской области. «У него есть внутренний стержень». Так говорят о закаленном сибирской ссылкой Сергее Мучиряеве. Он с детства знал, чего хочет от жизни. И всегда шёл к своей цели. Его обожают поклонники и коллеги за неуемную энергию, талант и преданность родному языку. Сергей Мучиряев является одним из авторов уникальной методики преподавания калмыцкого для начинающих «Улан залата хальмгуд».Признанного мастера перевоплощения поздравил и глава региона Бату Хасиков. Чуть ранее он подписал указ о присвоении народному артисту звания «Почетный гражданин Калмыкии».На бенефисе народного артиста Калмыкии Сергея Мучиряева - аншлаг и овации. Ведь на сцене - вся палитра сыгранных им ролей. Любимый актер не одного поколения театралов и в 85-ть продолжает радовать зрителей своим творчеством.



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