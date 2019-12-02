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Сегодня, 15:31

В Национальном театре открывается театральный сезон


Сегодня открывается 83-й театральный сезон в Национальном театре имени Баатра Басангова. На торжественной церемонии открытия артисты представят историческую притчу «Ойраты мои, ойраты...». Автор пьесы художественный руководитель Борис Манджиев.

А уже завтра на сцене - премьера спектакля «Ричард III» режиссера Марины Кикеевой. В центре событий – психологически сложный образ человека, умного, думающего, не лишенного таланта, но лишенного чувства совести. В числе новинок также музыкальная драма Тёгряш к 90-летию народного поэта Калмыкии Егора Буджалова.



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