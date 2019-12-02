В кинопрокат вышла первая калмыцкая комедия

В широкий прокат 5 декабря выходит комедия «Заметки Манджика. Я калмык». Авторами и режиссерами фильма выступили создатели юмористического проекта «Худлахар шоу» Санан Уруджаев и Илья Сумьянов. Это их первый опыт в киноиндустрии. Съемки проходили в поселке Приманческий Ики-Бурульского района. В съемочном процессе задействовали сотни людей, и не все из них были профессиональными актерами.



Молодой человек по имени Манджи в соцсетях ведет блог на калмыцком языке. Он рассказывает о жизни односельчан, периодически попадая в различные курьезные ситуации. Авторы фильма хотели обратить внимание на тот факт, что именно в глубинке чтут традиции и обычаи народа.



Это первый комедийный фильм в истории калмыцкой кинематографии. По словам режиссера Ильи Сумьянова, съемки длились всего восемь дней. Заглавного героя сыграл блогер Байр Ходжаев, он воплотил практически самого себя, сейчас он несет службу в рядах российской армии. Задействованы в картине и местные жители. Они оказывали всестороннюю поддержку и помощь.



Полнометражную картину длительностью один час сорок минут в кинотеатре будут демонстрировать трижды в день. В съемках приняли участие также ведущие актеры драматического театра имени Баатра Басангова. По словам продюсера фильма Хонгора Марилова, поддержку в создании проекта оказал глава республики.



И после того как показ завершится в Элисте, и в районах, кинокомедию смогут увидеть наши земляки, проживающие в разных городах страны.

В широкий прокат 5 декабря выходит комедия «Заметки Манджика. Я калмык». Авторами и режиссерами фильма выступили создатели юмористического проекта «Худлахар шоу» Санан Уруджаев и Илья Сумьянов. Это их первый опыт в киноиндустрии. Съемки проходили в поселке Приманческий Ики-Бурульского района. В съемочном процессе задействовали сотни людей, и не все из них были профессиональными актерами.Молодой человек по имени Манджи в соцсетях ведет блог на калмыцком языке. Он рассказывает о жизни односельчан, периодически попадая в различные курьезные ситуации. Авторы фильма хотели обратить внимание на тот факт, что именно в глубинке чтут традиции и обычаи народа.Это первый комедийный фильм в истории калмыцкой кинематографии. По словам режиссера Ильи Сумьянова, съемки длились всего восемь дней. Заглавного героя сыграл блогер Байр Ходжаев, он воплотил практически самого себя, сейчас он несет службу в рядах российской армии. Задействованы в картине и местные жители. Они оказывали всестороннюю поддержку и помощь.Полнометражную картину длительностью один час сорок минут в кинотеатре будут демонстрировать трижды в день. В съемках приняли участие также ведущие актеры драматического театра имени Баатра Басангова. По словам продюсера фильма Хонгора Марилова, поддержку в создании проекта оказал глава республики.И после того как показ завершится в Элисте, и в районах, кинокомедию смогут увидеть наши земляки, проживающие в разных городах страны.



Смотреть полный выпуск новостей



