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Вчера, 21:20

В кинопрокат вышла первая калмыцкая комедия


В широкий прокат 5 декабря выходит комедия «Заметки Манджика. Я калмык». Авторами и режиссерами фильма выступили создатели юмористического проекта «Худлахар шоу» Санан Уруджаев и Илья Сумьянов. Это их первый опыт в киноиндустрии. Съемки проходили в поселке Приманческий Ики-Бурульского района. В съемочном процессе задействовали сотни людей, и не все из них были профессиональными актерами.

Молодой человек по имени Манджи в соцсетях ведет блог на калмыцком языке. Он рассказывает о жизни односельчан, периодически попадая в различные курьезные ситуации. Авторы фильма хотели обратить внимание на тот факт, что именно в глубинке чтут традиции и обычаи народа.

Это первый комедийный фильм в истории калмыцкой кинематографии. По словам режиссера Ильи Сумьянова, съемки длились всего восемь дней. Заглавного героя сыграл блогер Байр Ходжаев, он воплотил практически самого себя, сейчас он несет службу в рядах российской армии. Задействованы в картине и местные жители. Они оказывали всестороннюю поддержку и помощь.

Полнометражную картину длительностью один час сорок минут в кинотеатре будут демонстрировать трижды в день. В съемках приняли участие также ведущие актеры драматического театра имени Баатра Басангова. По словам продюсера фильма Хонгора Марилова, поддержку в создании проекта оказал глава республики.

И после того как показ завершится в Элисте, и в районах, кинокомедию смогут увидеть наши земляки, проживающие в разных городах страны.




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