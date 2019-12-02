В Элисте прошел музыкальный фестиваль-конкурс

Проведение первого республиканского фестиваля-конкурса «Дууна хаалгар» - это дань памяти любимой и прославленной певице Калмыкии Валентине Ильцарановой. В нем приняли участие детские и самодеятельные коллективы. Это значимое событие в истории культуры и искусства республики, отметят выступавшие.



Главной темой песен Ильцарановой была любовь к родному краю, к его людям, которые определяют главную линию жизни и творчества народной артистки России. Особенно ярко они выражены в ее песнях « Элистинский вальс» и «Ээжин дун». Их поет уже молодое поколение. Эти мелодии вошли в репертуар конкурсантов. Редчайший по тембру голос Ильцарановой звучал в каждом доме с грампластинок и по радио, вспоминают те, кто знал и работал с певицей. В народе звали ее «Степным жаворонком». Для поклонников она была олицетворением народного таланта. А расцвет творчества певицы неразрывно связан с легендарным ансамблем « Тюльпан». Проведение первого республиканского фестиваля-конкурса «Дууна хаалгар» - это дань памяти любимой и прославленной певице Калмыкии Валентине Ильцарановой. В нем приняли участие детские и самодеятельные коллективы. Это значимое событие в истории культуры и искусства республики, отметят выступавшие.Главной темой песен Ильцарановой была любовь к родному краю, к его людям, которые определяют главную линию жизни и творчества народной артистки России. Особенно ярко они выражены в ее песнях « Элистинский вальс» и «Ээжин дун». Их поет уже молодое поколение. Эти мелодии вошли в репертуар конкурсантов. Редчайший по тембру голос Ильцарановой звучал в каждом доме с грампластинок и по радио, вспоминают те, кто знал и работал с певицей. В народе звали ее «Степным жаворонком». Для поклонников она была олицетворением народного таланта. А расцвет творчества певицы неразрывно связан с легендарным ансамблем « Тюльпан».



Смотреть полный выпуск новостей



