В ДДТ представят спектакль «Гамлет»

Сегодня на сцене Дворца детского творчества можно посмотреть спектакль по Шекспировскому «Гамлету», в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. Его на суд калмыцких зрителей представят артисты Лакского государственного музыкально-драматического театра имени Эффенди Капиева - одного из старейших в Дагестане.



Визит проходит в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли». Завтра на сцене ДДТ для самых юных покажут сказку «Айболит» по пьесе Андрея Усачева. И в этот же день калмыцкие театралы увидят поэму «Невыплаканные слезы», посвященную событиям Великой Отечественной войны. Сегодня на сцене Дворца детского творчества можно посмотреть спектакль по Шекспировскому «Гамлету», в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. Его на суд калмыцких зрителей представят артисты Лакского государственного музыкально-драматического театра имени Эффенди Капиева - одного из старейших в Дагестане.Визит проходит в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли». Завтра на сцене ДДТ для самых юных покажут сказку «Айболит» по пьесе Андрея Усачева. И в этот же день калмыцкие театралы увидят поэму «Невыплаканные слезы», посвященную событиям Великой Отечественной войны.



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