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Сегодня, 12:26

Диалог культур


Диалог культур. Под таким названием сегодня в Элисте стартует Всероссийский фестиваль иностранных студентов. Его цель – воспитание молодежи в лучших традициях межкультурного и межэтнического содружества. Организатор форума – Калмыцкий госуниверситет. Сегодня в опорном Вузе обучается 1200 иностранных студентов из 45 государств - Россия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Кыргыстан, Вьетнам, Афганистан, Индонезия.

На протяжении 4 дней участники будут демонстрировать свои национальные танцы и песни. Также планируется проведение дискуссионных площадок, мастер-классов, творческих конкурсов по вокалу, рисованию и спортивным соревнованиям.

Самая вкусная часть фестиваля – кулинарные презентации. Здесь можно будет отведать, как наши традиционные береги, так и вьетнамские фаршированные блинчики Нем, тайский Том-ям и многое другое.



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