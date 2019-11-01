«Большие гастроли». В рамках Всероссийской театральной программы в Элисту прибывают артисты одного из старейших театров Дагестана. Так, 20 ноября на суд зрителей будет представлен спектакль по Шекспировскому «Гамлету», в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. А в полдень 21 ноября на сцене ДДТ для самых юных покажут сказку «Айболит» по пьесе Андрея Усачева. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств Дагестана Изумруд Алиева.



В этот же день калмыцкие театралы увидят поэму «Невыплаканные слезы», посвященную событиям Великой Отечественной войны. Литературный материал спектакля создан на основе «Фронтовых дневников» военного корреспондента Эфенди Капиева, чье имя носит театр. «Большие гастроли». В рамках Всероссийской театральной программы в Элисту прибывают артисты одного из старейших театров Дагестана. Так, 20 ноября на суд зрителей будет представлен спектакль по Шекспировскому «Гамлету», в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. А в полдень 21 ноября на сцене ДДТ для самых юных покажут сказку «Айболит» по пьесе Андрея Усачева. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств Дагестана Изумруд Алиева.В этот же день калмыцкие театралы увидят поэму «Невыплаканные слезы», посвященную событиям Великой Отечественной войны. Литературный материал спектакля создан на основе «Фронтовых дневников» военного корреспондента Эфенди Капиева, чье имя носит театр.



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