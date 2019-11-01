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Вчера, 12:12

В Элисту прибывают артисты одного из старейших театров Дагестана


«Большие гастроли». В рамках Всероссийской театральной программы в Элисту прибывают артисты одного из старейших театров Дагестана. Так, 20 ноября на суд зрителей будет представлен спектакль по Шекспировскому «Гамлету», в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. А в полдень 21 ноября на сцене ДДТ для самых юных покажут сказку «Айболит» по пьесе Андрея Усачева. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств Дагестана Изумруд Алиева.

В этот же день калмыцкие театралы увидят поэму «Невыплаканные слезы», посвященную событиям Великой Отечественной войны. Литературный материал спектакля создан на основе «Фронтовых дневников» военного корреспондента Эфенди Капиева, чье имя носит театр.



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