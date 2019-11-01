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Вчера, 13:03

Союзу художников Калмыкии - 80 лет


Союзу художников Калмыкии - 80 лет. Этой дате посвящена открывшаяся в Национальном музее выставка «Цвети, моя Калмыкия!». За это время пройден огромный путь. Его прошли известные художники, скульпторы, графики, мастера прикладного искусства.

О самых ярких именах и вехах вспоминали участники встречи. А заложенные ими традиции продолжают молодые авторы, каждый из которых обладает своим неповторимым почерком. Многие получили заслуженные награды. Степан Ботиев удостоился звания - Заслуженный художник России.



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