Союзу художников Калмыкии - 80 лет. Этой дате посвящена открывшаяся в Национальном музее выставка «Цвети, моя Калмыкия!». За это время пройден огромный путь. Его прошли известные художники, скульпторы, графики, мастера прикладного искусства.



О самых ярких именах и вехах вспоминали участники встречи. А заложенные ими традиции продолжают молодые авторы, каждый из которых обладает своим неповторимым почерком. Многие получили заслуженные награды. Степан Ботиев удостоился звания - Заслуженный художник России. Союзу художников Калмыкии - 80 лет. Этой дате посвящена открывшаяся в Национальном музее выставка «Цвети, моя Калмыкия!». За это время пройден огромный путь. Его прошли известные художники, скульпторы, графики, мастера прикладного искусства.О самых ярких именах и вехах вспоминали участники встречи. А заложенные ими традиции продолжают молодые авторы, каждый из которых обладает своим неповторимым почерком. Многие получили заслуженные награды. Степан Ботиев удостоился звания - Заслуженный художник России.



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