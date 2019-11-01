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Сегодня, 17:41

В Элисте открылась художественная выставка


Художественная выставка «Цвети, моя Калмыкия!» открывается сегодня в Элисте. Она посвящена 80-летию регионального отделения Союза художников России.

Юбилейную экспозицию составят 118 произведений, выполненных за последние 5 лет во всех видах и жанрах изобразительного искусства - живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Свои лучшие работы художники Калмыкии посвящают родной республике.



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