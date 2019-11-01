Постановку «Я – Будда» увидят зрители Йошкар-Олы

Постановку «Я – Будда» сегодня увидят зрители Йошкар-Олы. Коллектив драматического театра пребывает там, в рамках фестиваля, приуроченного к юбилею Марийского национального театра драмы имени Шкетана.



Премьера музыкальной поэмы состоялась в 2016 году. И за это время сумела завоевать любовь зрителей не только в степном регионе, но и далеко за ее пределами. Теперь познакомиться с ней смогут и жители Марий Эл. Постановку «Я – Будда» сегодня увидят зрители Йошкар-Олы. Коллектив драматического театра пребывает там, в рамках фестиваля, приуроченного к юбилею Марийского национального театра драмы имени Шкетана.Премьера музыкальной поэмы состоялась в 2016 году. И за это время сумела завоевать любовь зрителей не только в степном регионе, но и далеко за ее пределами. Теперь познакомиться с ней смогут и жители Марий Эл.



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