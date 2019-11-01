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Сегодня, 17:38

Постановку «Я – Будда» увидят зрители Йошкар-Олы


Постановку «Я – Будда» сегодня увидят зрители Йошкар-Олы. Коллектив драматического театра пребывает там, в рамках фестиваля, приуроченного к юбилею Марийского национального театра драмы имени Шкетана.

Премьера музыкальной поэмы состоялась в 2016 году. И за это время сумела завоевать любовь зрителей не только в степном регионе, но и далеко за ее пределами. Теперь познакомиться с ней смогут и жители Марий Эл.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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