В воскресенье в «Ойрат Арене» состоится пятый городской открытый фестиваль «Джангрин ачнр». Параллельно на пяти площадках будут проходить состязания по таким национальным видам спорта, как стрельба из лука, метание аркана, альчики, национальная борьба и конкурс сказителей «Келмрч».



Школьникам предстоит грамотно и интонационно продекламировать отрывки из героического эпоса Джангар. Участие в соревнованиях примут старшеклассники городских школ.



Также будет представлена концертная программа, всех пришедших ждет угощение – калмыцкая джомба и борцоки. Ну а победитель соревнований получит коня для верховой езды.

В воскресенье в «Ойрат Арене» состоится пятый городской открытый фестиваль «Джангрин ачнр». Параллельно на пяти площадках будут проходить состязания по таким национальным видам спорта, как стрельба из лука, метание аркана, альчики, национальная борьба и конкурс сказителей «Келмрч».Школьникам предстоит грамотно и интонационно продекламировать отрывки из героического эпоса Джангар. Участие в соревнованиях примут старшеклассники городских школ.Также будет представлена концертная программа, всех пришедших ждет угощение – калмыцкая джомба и борцоки. Ну а победитель соревнований получит коня для верховой езды.



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