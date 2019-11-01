Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев с успехом выступил на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии. Он стал лауреатом второй степени Международного фестиваля ансамблей и композиторов «Национальная коллекция-2019».



Конкурс завершился накануне, в рамках культурного форума. В номинации «Композитор» Катаев представил концерт для калмыцкой домбры.



Виртуозная игра на национальном инструменте в исполнении народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова не оставила никого равнодушным. Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев с успехом выступил на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии. Он стал лауреатом второй степени Международного фестиваля ансамблей и композиторов «Национальная коллекция-2019».Конкурс завершился накануне, в рамках культурного форума. В номинации «Композитор» Катаев представил концерт для калмыцкой домбры.Виртуозная игра на национальном инструменте в исполнении народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова не оставила никого равнодушным.



Смотреть полный выпуск новостей



