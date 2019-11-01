Стартовал конкурс вокального искусства «Голос Калмыкии»

Республиканский конкурс вокального искусства «Голос Калмыкии» вновь собрал тех, кто любит петь и мечтает о большой сцене. Творческое состязание проводится в пятый раз. В репертуаре участников и лирические, и патриотические, и задорные песни.



Самыми юными оказались воспитанники детских садов. Также среди конкурсантов есть и те, кому за 20. Их мастерство жюри оценивало по номинациям с учетом возрастной категории.



Цель конкурса - выявление не только талантливых исполнителей, но и педагогов, которые внедряют нестандартные решения для развития творческого потенциала детей. Республиканский конкурс вокального искусства «Голос Калмыкии» вновь собрал тех, кто любит петь и мечтает о большой сцене. Творческое состязание проводится в пятый раз. В репертуаре участников и лирические, и патриотические, и задорные песни.Самыми юными оказались воспитанники детских садов. Также среди конкурсантов есть и те, кому за 20. Их мастерство жюри оценивало по номинациям с учетом возрастной категории.Цель конкурса - выявление не только талантливых исполнителей, но и педагогов, которые внедряют нестандартные решения для развития творческого потенциала детей.



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