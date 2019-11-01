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Вчера, 12:16

Стартовал конкурс вокального искусства «Голос Калмыкии»


Республиканский конкурс вокального искусства «Голос Калмыкии» вновь собрал тех, кто любит петь и мечтает о большой сцене. Творческое состязание проводится в пятый раз. В репертуаре участников и лирические, и патриотические, и задорные песни.

Самыми юными оказались воспитанники детских садов. Также среди конкурсантов есть и те, кому за 20. Их мастерство жюри оценивало по номинациям с учетом возрастной категории.

Цель конкурса - выявление не только талантливых исполнителей, но и педагогов, которые внедряют нестандартные решения для развития творческого потенциала детей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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