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Вчера, 12:54

Детские танцевальные коллективы Калмыкии покоряют международную сцену


Детские танцевальные коллективы Калмыкии покоряют международную сцену. Ансамбль Тюльпанчик – триумфатор смотра-конкурса в Чечне. «Байн Тег» - покорил фестиваль национальных культур и фольклора в Москве. А воспитанники хореографической студии Алтн при КамГУ стали лауреатами в Сочи. Гран-при фестиваля Изумрудная волна – не единственное достижение юных артистов.

Одухотворенные победой, юные танцоры продолжают занятия. По словам руководителя Натальи Нарин- Шариновой, «успех важен в любом деле. Он служит стимулом для движения вперед». С этим не поспоришь. Студия «Алтн» – Лауреат многих конкурсов. Но вот участие в «Изумрудной волне» в Сочи, превзошел все ожидания. Две основные премии уехали в Калмыкию.

Поездка оставила неизгладимое впечатление. Теперь у ребят нет сомнения, что это увлечение надолго, а за труды большая благодарность педагогам и родителям.

По словам руководителя, жюри обратило внимание на жанровое разнообразие и ярко – выраженный национальный колорит в танцах. А также – костюмы. А еще, многим было удивительно, что детская студия существует при университете. Именно главный калмыцкий ВУЗ 6 лет назад дал путевку в жизнь и оказывает всемерную поддержку коллективу.

Университетский коллектив «Алтн» может похвастать наградами как участник не только Всероссийских конкурсов, но и Международных фестивалей в Польше, Италии. Успех сопутствуем и другим нашим детским танцевальным коллективам. Следует сказать об ансамбле «Тюльпанчик», который вернулся с очередного Международного фестиваля « Креативные горизонты», состоявшегося в Чечне, с главным призом отборочного тура. Финал состоится в Дагомысе следующим летом. Поздравление принимает в эти дни и ансамбль «Баин Тег», завоевавший Гран - при фестиваля национальных культур «Душа народа моего» в Москве.




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