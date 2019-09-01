В Грозном выступят калмыцкие артисты

Сегодня жители и гости столицы Чеченской республики смогут увидеть одну из лучших постановок Калмыцкого драматического театра имени Баатра Басангова. В рамках первого всероссийского фестиваля «Федерация» будет представлен спектакль «Песнь о Джангаре и о его богатырях» по мотивам калмыцкого эпоса.



Открытие культурного форума состоялось накануне вечером. Он проходит под эгидой Союза театральных деятелей России в рамках мероприятий Года театра и призван объединить творческие коллективы из разных регионов страны, внести значительный вклад в укрепление духовных, культурных связей между народами и способствовать популяризации на федеральном уровне деятельности национальных театров. Сегодня жители и гости столицы Чеченской республики смогут увидеть одну из лучших постановок Калмыцкого драматического театра имени Баатра Басангова. В рамках первого всероссийского фестиваля «Федерация» будет представлен спектакль «Песнь о Джангаре и о его богатырях» по мотивам калмыцкого эпоса.Открытие культурного форума состоялось накануне вечером. Он проходит под эгидой Союза театральных деятелей России в рамках мероприятий Года театра и призван объединить творческие коллективы из разных регионов страны, внести значительный вклад в укрепление духовных, культурных связей между народами и способствовать популяризации на федеральном уровне деятельности национальных театров.



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