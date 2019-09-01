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Вчера, 18:02

Выставка художника Степана Ботиева


В Саратове открылась выставка заслуженного художника Калмыкии и России Степана Ботиева. Здесь представлены графические работы мастера, известного скульптора, автора самого, пожалуй, известного памятника великому русскому поэту Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах. За это он был удостоен серебряной медали Российской Академии художеств.

Более двадцати лет Ботиев работал над созданием графической серии под названием «Хлебниково поле». Нынешняя экспозиция работает в доме-музее русского художника Павла Кузнецова. Кстати, именно в Саратове Степан Ботиев получил профессиональное образование. Потому нынешняя выставка для него особенно дорога.



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