В Саратове открывается выставка калмыцкого скульптора

В Саратове готовится к открытию выставка заслуженного художника Калмыкии и России Степана Ботиева. Будут представлены графические работы мастера, известного скульптора, автора самого, пожалуй, известного памятника великому русскому поэту Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах.



За это он был удостоен серебряной медали Российской Академии художеств. Более двадцати лет Ботиев работал над созданием графической серии под названием «Хлебниково поле». Нынешняя экспозиция откроется в доме-музее русского художника Павла Кузнецова. В Саратове готовится к открытию выставка заслуженного художника Калмыкии и России Степана Ботиева. Будут представлены графические работы мастера, известного скульптора, автора самого, пожалуй, известного памятника великому русскому поэту Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах.За это он был удостоен серебряной медали Российской Академии художеств. Более двадцати лет Ботиев работал над созданием графической серии под названием «Хлебниково поле». Нынешняя экспозиция откроется в доме-музее русского художника Павла Кузнецова.



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