Калмыцкие артисты выступят в Чеченской республике

Артисты Национального драматического театра имени Баатра Басангова представят свое творчество зрителям Чеченской республики. Они принимают участие в первом всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». Он стартует сегодня в Грозном и продлится до 19 сентября.



Мероприятие проходит под эгидой Союза театральных деятелей России в рамках мероприятий Года театра и призван объединить творческие коллективы из разных регионов страны, внести значительный вклад в укрепление духовных, культурных связей между народами и способствовать популяризации на федеральном уровне деятельности национальных театров. Артисты Национального драматического театра имени Баатра Басангова представят свое творчество зрителям Чеченской республики. Они принимают участие в первом всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». Он стартует сегодня в Грозном и продлится до 19 сентября.Мероприятие проходит под эгидой Союза театральных деятелей России в рамках мероприятий Года театра и призван объединить творческие коллективы из разных регионов страны, внести значительный вклад в укрепление духовных, культурных связей между народами и способствовать популяризации на федеральном уровне деятельности национальных театров.



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