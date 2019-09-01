Московский театр порадовал юных жителей степного региона

Единственный в мире профессиональный детский музыкальный театр имени Наталии Сац в эти дни радует своими постановками юных жителей степного региона. Сегодня артисты представляют две оперы для самых маленьких: «Теремок» и «Кошкин дом», а также мюзикл «Волшебник изумрудного города». Все постановки были восприняты на ура.



Эмоции от общения со сказочными персонажами – непередаваемые, признаются юные зрители и их родители. Буквально в одно мгновение волшебники увлекли их за собой в изумрудный город. Дети приняли активное участие во всех приключениях, которые ожидали Дороти, Тотошку, Страшилу и Железного дровосека по пути.



Два дня артисты Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац находятся в Калмыкии. Они привезли три свои лучшие постановки. Помимо Волшебника изумрудного города, это «Теремок» и «Кошкин дом». Они легко воспринимаются и понятны даже малышам. Ведь, по словам самих актеров, детской аудитории, не так важно какие у артистов регалии, их невозможно обмануть, они воспринимают спектакль сердцем.



Визит в степную республику труппы московского академического театра состоялся в рамках общероссийской программы «Большие гастроли». Это позволило взаимно духовно обогатиться как зрителям, так и самим артистам, которые открыли для себя самобытную культуру региона.



Далее артисты отправятся дарить радость юным зрителям Волгограда и Уфы. Единственный в мире профессиональный детский музыкальный театр имени Наталии Сац в эти дни радует своими постановками юных жителей степного региона. Сегодня артисты представляют две оперы для самых маленьких: «Теремок» и «Кошкин дом», а также мюзикл «Волшебник изумрудного города». Все постановки были восприняты на ура.Эмоции от общения со сказочными персонажами – непередаваемые, признаются юные зрители и их родители. Буквально в одно мгновение волшебники увлекли их за собой в изумрудный город. Дети приняли активное участие во всех приключениях, которые ожидали Дороти, Тотошку, Страшилу и Железного дровосека по пути.Два дня артисты Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац находятся в Калмыкии. Они привезли три свои лучшие постановки. Помимо Волшебника изумрудного города, это «Теремок» и «Кошкин дом». Они легко воспринимаются и понятны даже малышам. Ведь, по словам самих актеров, детской аудитории, не так важно какие у артистов регалии, их невозможно обмануть, они воспринимают спектакль сердцем.Визит в степную республику труппы московского академического театра состоялся в рамках общероссийской программы «Большие гастроли». Это позволило взаимно духовно обогатиться как зрителям, так и самим артистам, которые открыли для себя самобытную культуру региона.Далее артисты отправятся дарить радость юным зрителям Волгограда и Уфы.



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