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Вчера, 13:11

В Элисте начались гастроли Московского музыкального театра


Сегодня в Элисте начинаются гастроли Московского академического музыкального театра имени Наталии Сац. Это первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей.

Свои чудеса показал элистинским школьникам волшебник изумрудного города. Он и другие персонажи детского спектакля предстали перед ними на сцене национального драматического театра имени Баатра Басангова. В течение часа артисты демонстрировали юным зрителям магией искусства.

Отметим, что это первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей. Сегодня он прибыл в степной регион в рамках «Больших гастролей». В этот день и завтра артисты порадуют яркими музыкальными постановками. Они отмечают эмоциональность и открытость детей, и уникальную культуру Калмыкии.

Юным элистинцам будут представлены лучшие работы коллектива – спектакли «Волшебник изумрудного города», «Теремок», «Кошкин дом». Всего в их репертуаре более сорока постановок различного жанра.

Накануне служители Мельпомены вернулись из Нальчика. Далее в рамках «Больших гастролей» они поедут в Мурманск, Волгоград, Уфу. В Элисте спектакли будут идти два дня.



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