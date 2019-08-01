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Сегодня, 12:30

Завершается межрегиональный фестиваль казачьей культуры


Сегодня в республике завершается межрегиональный фестиваль казачьей культуры. Сегодня на Пагоде Семи дней состоится гала-концерт. А накануне в селе Троицкое был дан старт фестивалю.

В церемонии приняли участие творческие коллективы Калмыкии, Северной Осетии, Ростовской области. Для гостей праздника подготовили концертную программу, которую открывали артисты ансамбля «Казаки Терека» из Владикавказа.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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