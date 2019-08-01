С сегодняшнего дня в республике стартует межрегиональный фестиваль казачьей культуры. В его рамках участники обсудят укрепление и возрождение казачества в республике за круглым столом. Открытие состоится вечером в Доме культуры села Троицкое. В нем примут участие творческие коллективы Калмыкии, Северной Осетии и Ростовской области.



А завтра на территории комплекса «Пагода Семи дней» всех ждет гала-концерт и театрализованное представление.



Главная цель фестиваля – возрождение и популяризация традиционных национальных культур народов России, укрепление сотрудничества, сохранение добрососедских отношений между народами регионов Юга России. Подробнее расскажем в вечернем выпуске. С сегодняшнего дня в республике стартует межрегиональный фестиваль казачьей культуры. В его рамках участники обсудят укрепление и возрождение казачества в республике за круглым столом. Открытие состоится вечером в Доме культуры села Троицкое. В нем примут участие творческие коллективы Калмыкии, Северной Осетии и Ростовской области.А завтра на территории комплекса «Пагода Семи дней» всех ждет гала-концерт и театрализованное представление.Главная цель фестиваля – возрождение и популяризация традиционных национальных культур народов России, укрепление сотрудничества, сохранение добрососедских отношений между народами регионов Юга России. Подробнее расскажем в вечернем выпуске.



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