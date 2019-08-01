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Вчера, 12:46

Национальный музей готовит выставку художников


Национальный музей готовит выставку художников – участников группы «Босхомджи» или «Возрождение». Она откроется 16 августа. Проект ориентирован на творчество студентов и недавних выпускников высших и средних учебных заведений в области искусства.

В этот раз в экспозиции будут представлены более 50 работ 15 авторов. Это и живопись, графика, скульптуры и декоративно-прикладное искусство.

Напомним, впервые группа молодые художники заявила о себе два года назад. Инициаторами первой выставки «Босхомджи» стали Тимур Цонхлаев и Олег Чудутов.



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