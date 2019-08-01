Национальный музей готовит выставку художников – участников группы «Босхомджи» или «Возрождение». Она откроется 16 августа. Проект ориентирован на творчество студентов и недавних выпускников высших и средних учебных заведений в области искусства.



В этот раз в экспозиции будут представлены более 50 работ 15 авторов. Это и живопись, графика, скульптуры и декоративно-прикладное искусство.



Напомним, впервые группа молодые художники заявила о себе два года назад. Инициаторами первой выставки «Босхомджи» стали Тимур Цонхлаев и Олег Чудутов. Национальный музей готовит выставку художников – участников группы «Босхомджи» или «Возрождение». Она откроется 16 августа. Проект ориентирован на творчество студентов и недавних выпускников высших и средних учебных заведений в области искусства.В этот раз в экспозиции будут представлены более 50 работ 15 авторов. Это и живопись, графика, скульптуры и декоративно-прикладное искусство.Напомним, впервые группа молодые художники заявила о себе два года назад. Инициаторами первой выставки «Босхомджи» стали Тимур Цонхлаев и Олег Чудутов.



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