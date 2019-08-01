Калмыцких поэтов приглашают принять участие в конкурсе в Бурятии. 30 августа в Улан-Удэ состоится поэтический турнир, посвященный 71-летию поэта Намжила Нимбуева. Мероприятие будет проводиться по традициям буддийского Востока «здесь и сейчас»: короткий стих на заданную тему «должен рождаться мгновенно», «сочетая недосказанность смысла с совершенством формы».



Финалисты определятся в ходе онлайн-голосования. Лауреаты первой, второй и третьей степени получат награды с именными дипломами. Калмыцких поэтов приглашают принять участие в конкурсе в Бурятии. 30 августа в Улан-Удэ состоится поэтический турнир, посвященный 71-летию поэта Намжила Нимбуева. Мероприятие будет проводиться по традициям буддийского Востока «здесь и сейчас»: короткий стих на заданную тему «должен рождаться мгновенно», «сочетая недосказанность смысла с совершенством формы».Финалисты определятся в ходе онлайн-голосования. Лауреаты первой, второй и третьей степени получат награды с именными дипломами.



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