Сегодня в Набережных Челнах откроется выставка «Художники Калмыкии в Татарстане». Она посвящена столетию Татарской АССР. Будут представлены 70 произведений искусства и народного творчества 20 авторов. В открытии выставки примут участие председатель союза художников Калмыкии Виктор Дорджиев.



Организаторы отмечают, что работы калмыцких живописцев отличаются реалистичностью и яркостью сюжетов. Экспозиция будет работать до 1 сентября. Сегодня в Набережных Челнах откроется выставка «Художники Калмыкии в Татарстане». Она посвящена столетию Татарской АССР. Будут представлены 70 произведений искусства и народного творчества 20 авторов. В открытии выставки примут участие председатель союза художников Калмыкии Виктор Дорджиев.Организаторы отмечают, что работы калмыцких живописцев отличаются реалистичностью и яркостью сюжетов. Экспозиция будет работать до 1 сентября.



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