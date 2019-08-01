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Сегодня, 12:40

В Набережных Челнах откроется выставка «Художники Калмыкии в Татарстане»


Сегодня в Набережных Челнах откроется выставка «Художники Калмыкии в Татарстане». Она посвящена столетию Татарской АССР. Будут представлены 70 произведений искусства и народного творчества 20 авторов. В открытии выставки примут участие председатель союза художников Калмыкии Виктор Дорджиев.

Организаторы отмечают, что работы калмыцких живописцев отличаются реалистичностью и яркостью сюжетов. Экспозиция будет работать до 1 сентября.



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