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Вчера, 18:13

«Тенгрин ки» успешно выступили на международном фестивале


Хореографическая студия «Тенгрин ки» вернулась с 27-го Международного фестиваля детских народных ансамблей, который проходил в польском городе Новы-Сонч.

Ребята совместно с оркестром калмыцких народных инструментов "Байр" приняли участие в торжественном открытии, представив зажигательный и искрометный "Чичердг". Юные артисты подготовили специальную программу. Зрители тепло приняли талантливых танцоров.



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