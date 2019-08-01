«Тенгрин ки» успешно выступили на международном фестивале

Хореографическая студия «Тенгрин ки» вернулась с 27-го Международного фестиваля детских народных ансамблей, который проходил в польском городе Новы-Сонч.



Ребята совместно с оркестром калмыцких народных инструментов "Байр" приняли участие в торжественном открытии, представив зажигательный и искрометный "Чичердг". Юные артисты подготовили специальную программу. Зрители тепло приняли талантливых танцоров. Хореографическая студия «Тенгрин ки» вернулась с 27-го Международного фестиваля детских народных ансамблей, который проходил в польском городе Новы-Сонч.Ребята совместно с оркестром калмыцких народных инструментов "Байр" приняли участие в торжественном открытии, представив зажигательный и искрометный "Чичердг". Юные артисты подготовили специальную программу. Зрители тепло приняли талантливых танцоров.



Смотреть полный выпуск новостей



