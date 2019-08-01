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Сегодня, 12:45

Валерий Яшкулов встретился с поклонниками своего творчества


В Национальном музее состоялась встреча заслуженного деятеля искусств России Валерия Яшкулова с поклонниками его творчества. Мэтр холста и кисти уже 6 лет работает главным художником-оформителем Мензилинского государственного драматического театра Татарстана. Недавно он вернулся в родную Калмыкию после продолжительного отсутствия.

На встрече Валерий Яшкулов рассказал о сотрудничестве с театрами, своих художественных работах, о том, как создаются эскизы к спектаклям и декорациям. В свое время Яшкулов создал сценографию и костюмы к балетному спектаклю «Сар Герел» и первой в истории Калмыкии оперы-балета «Джангар» композитора Петра Чонкушова.

Всего же за 40-летнюю трудовую деятельность Яшкулову удалось осуществить художественное оформление более 200 постановок. В его творческом багаже спектакли по пьесам местных авторов, русской, советской и зарубежной классики.



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