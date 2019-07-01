Ансамбль «Бумбин орн» выступит в Европе

Артисты народного ансамбля «Бумбин орн», оркестра народных инструментов КалмГУ и вокалисты студии народного пения «Теегин сувсн» отправились в Европу, чтобы продемонстрировать международной публике свое творчество. Сегодня в шести городах Испании и Франции стартуют музыкальные фестивали, организованные ЮНЕСКО.



Отметим, студенты опорного регионального вуза не первый год выезжают за пределы страны, представляя Россию на мировой сцене. Участвуют коллективы из 45 стран планеты.



Калмыцким артистам, представляющим КалмГУ и всю Россию, удалось добиться такого высокого права благодаря успешному выступлению на различных конкурсах и фестивалях. Артисты народного ансамбля «Бумбин орн», оркестра народных инструментов КалмГУ и вокалисты студии народного пения «Теегин сувсн» отправились в Европу, чтобы продемонстрировать международной публике свое творчество. Сегодня в шести городах Испании и Франции стартуют музыкальные фестивали, организованные ЮНЕСКО.Отметим, студенты опорного регионального вуза не первый год выезжают за пределы страны, представляя Россию на мировой сцене. Участвуют коллективы из 45 стран планеты.Калмыцким артистам, представляющим КалмГУ и всю Россию, удалось добиться такого высокого права благодаря успешному выступлению на различных конкурсах и фестивалях.



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