Хорошая новость для любителей калмыцкой песни. Общественный фонд содействия развитию родного языка «Хальмг келн» в культурном центре «Родина» будет проводить бесплатные занятия для всех желающих освоить народное вокальное искусство.



Занятия начнутся с 1 августа. Принять в них участие могут все желающие, независимо от возраста. Хорошая новость для любителей калмыцкой песни. Общественный фонд содействия развитию родного языка «Хальмг келн» в культурном центре «Родина» будет проводить бесплатные занятия для всех желающих освоить народное вокальное искусство.Занятия начнутся с 1 августа. Принять в них участие могут все желающие, независимо от возраста.



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