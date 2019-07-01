«Хорошие новости» в музыкальной сфере Калмыкии

Творчество калмыцких музыкантов высоко оценили на площадке в Тверской области. В начале этого месяца там состоялся традиционный популярный рок-фестиваль «Нашествие». Группа «Хорошие новости» из степного региона стала специальным гостем программы. Какую музыку играют ребята и что нынче пользуется спросом у молодежи?



Руслан Дэ – это творческий псевдоним музыканта – на протяжении последних нескольких лет активно работает над музыкальными проектами, которые будут интересны не только в степном регионе, но и далеко за его пределами.



Вместе с единомышленниками он создает электронную музыку в жанре синтипоп и электроклэш. Это клубная музыка широко распространена в больших городах. В век интернета, рассказывает наш собеседник, для ее создания достаточно иметь электрогитару и еще несколько специальных гаджетов. Однако сами музыканты стараются играть качественную музыку, для этого они обустроили небольшую студию.



Очередным крупным успехом калмыцких музыкантов стало участие группы «Хорошие новости» в популярном рок-фестивале Нашествие, которое состоялось в Большом Завидово Тверской области в начале этого месяца. Ребята выступали на одной сцене с такими исполнителями как Мумий Тролль, ДДТ, Сплин. Они играли кавер-версии на известные песни русского рока.



Впереди у ребят новые творческие проекты. В планах на ближайшее время значится гастрольный тур по таким городам как Ставрополь, Волгоград, Санкт-Петербург и Москва. А в начале августа своим творчеством они порадуют жителей Яшкульского района. Творчество калмыцких музыкантов высоко оценили на площадке в Тверской области. В начале этого месяца там состоялся традиционный популярный рок-фестиваль «Нашествие». Группа «Хорошие новости» из степного региона стала специальным гостем программы. Какую музыку играют ребята и что нынче пользуется спросом у молодежи?Руслан Дэ – это творческий псевдоним музыканта – на протяжении последних нескольких лет активно работает над музыкальными проектами, которые будут интересны не только в степном регионе, но и далеко за его пределами.Вместе с единомышленниками он создает электронную музыку в жанре синтипоп и электроклэш. Это клубная музыка широко распространена в больших городах. В век интернета, рассказывает наш собеседник, для ее создания достаточно иметь электрогитару и еще несколько специальных гаджетов. Однако сами музыканты стараются играть качественную музыку, для этого они обустроили небольшую студию.Очередным крупным успехом калмыцких музыкантов стало участие группы «Хорошие новости» в популярном рок-фестивале Нашествие, которое состоялось в Большом Завидово Тверской области в начале этого месяца. Ребята выступали на одной сцене с такими исполнителями как Мумий Тролль, ДДТ, Сплин. Они играли кавер-версии на известные песни русского рока.Впереди у ребят новые творческие проекты. В планах на ближайшее время значится гастрольный тур по таким городам как Ставрополь, Волгоград, Санкт-Петербург и Москва. А в начале августа своим творчеством они порадуют жителей Яшкульского района.



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