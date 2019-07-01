В Национальном музее открылась выставка импрессионистов

Сегодня в Национальном музее состоялось открытие выставки «Импрессионизм в работах современных российских художников». Представлены более 60 произведений живописцев Калмыкии и других регионов из личной коллекции художника Олега Хейчиева, в том числе 20 его собственных работ.



Яркие краски, оригинальные сюжеты – все картины наполнены светом и передают настроение и эмоции авторов. Экспозиция открыта до 12 августа. Сегодня в Национальном музее состоялось открытие выставки «Импрессионизм в работах современных российских художников». Представлены более 60 произведений живописцев Калмыкии и других регионов из личной коллекции художника Олега Хейчиева, в том числе 20 его собственных работ.Яркие краски, оригинальные сюжеты – все картины наполнены светом и передают настроение и эмоции авторов. Экспозиция открыта до 12 августа.



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