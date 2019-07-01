В регионе началась реализация программы «Творческие люди» в рамках национального проекта « Культура». Сегодня профильный министр Хонгор Эльбиков встретился с ее участниками, талантливой молодежью. Юная скрипачка Герелта Имкинова - победитель международного конкурса «Лучший из лучших» и обладатель гран-при. Студенты училища искусств – будущие художники Елена Простотина и Намру Бурлыкова на днях вернулись из Астрахани, где стали участниками летнего пленэра. Участие детей в конкурсах стало возможным благодаря финансированию в рамках проекта «Творческие дети». Это только начало, продолжает министр. Сейчас готовится целая программа. В планах - обучение талантливых ребят в федеральных центрах, которые созданы по округам и организация курсов повышения квалификации для работников культуры. В регионе началась реализация программы «Творческие люди» в рамках национального проекта « Культура». Сегодня профильный министр Хонгор Эльбиков встретился с ее участниками, талантливой молодежью. Юная скрипачка Герелта Имкинова - победитель международного конкурса «Лучший из лучших» и обладатель гран-при. Студенты училища искусств – будущие художники Елена Простотина и Намру Бурлыкова на днях вернулись из Астрахани, где стали участниками летнего пленэра. Участие детей в конкурсах стало возможным благодаря финансированию в рамках проекта «Творческие дети». Это только начало, продолжает министр. Сейчас готовится целая программа. В планах - обучение талантливых ребят в федеральных центрах, которые созданы по округам и организация курсов повышения квалификации для работников культуры.



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