Клуб исторической реконструкции «Тенгри»

Без прошлого нет будущего. Так считают участники клуба исторической реконструкции Тенгри. Своими руками они создают костюмы, предмета быта, оружие. И все это для того, чтобы не только получить удовольствие, но и передать знания другим. У ребят появилась новая идея.
«Оружейная палата», так именуют участники «Клуба» юрту, где хранятся воинские доспехи. Копье, меч, булава, топор, кольчуга, весом почти в 10 кг, сотканная из множества металлических колец. И все это изготовлено руками самих героев, тех, кто год назад загорелся идеей воссоздать средневековую культуру и быт предков-ойратов. И здесь же в пределах хотона мастер по фехтованию дает уроки ведения ближнего боя. А в юрте проводит занятия мастер по стрельбе из лука Цагана Кукшова. Она опытный боец, выигрывала не одно соревнование и вошла в состав сборной России. Воистину, ее ученикам можно позавидовать. У некоторых из них тоже есть награды. Но, пожалуй, самым значимым событием явилось участие в Фестивале тюльпанов. Средневековый хотон времен Золотой орды – никого не оставил равнодушным. Верховые и пешие воины упражнялись в меткой стрельбе из лука, лихо рубились на саблях, умело управляли резвыми конями.
У идейных вдохновителей и организаторов клуба исторической реконструкции «Тенгри» Эрдни Очир-Араева и Александра Искандера немало единомышленников. Это люди заинтересованные в своем интеллектуальном развитии. Узнав много интересного и познавательного, они стремятся передать информацию другим. Многие приходят на занятия в Клуб со своими детьми. Воссоздают предметы материальной культуры средневековья по артефактам, хранящимся в музеях страны, а также письменным и изобразительным источникам. Одежду – в том числе. По словам руководителя клуба, клуб не замыкается в себе, а вовлекает в орбиту других мастеров прикладного искусства, народных умельцев. Между тем, у участников клуба «Тенгри» зреет еще одна идея - создать «Хотон ремесленников».
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