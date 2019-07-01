ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:16

Клуб исторической реконструкции «Тенгри»


Без прошлого нет будущего. Так считают участники клуба исторической реконструкции Тенгри. Своими руками они создают костюмы, предмета быта, оружие. И все это для того, чтобы не только получить удовольствие, но и передать знания другим. У ребят появилась новая идея.

«Оружейная палата», так именуют участники «Клуба» юрту, где хранятся воинские доспехи. Копье, меч, булава, топор, кольчуга, весом почти в 10 кг, сотканная из множества металлических колец. И все это изготовлено руками самих героев, тех, кто год назад загорелся идеей воссоздать средневековую культуру и быт предков-ойратов. И здесь же в пределах хотона мастер по фехтованию дает уроки ведения ближнего боя.
А в юрте проводит занятия мастер по стрельбе из лука Цагана Кукшова. Она опытный боец, выигрывала не одно соревнование и вошла в состав сборной России. Воистину, ее ученикам можно позавидовать. У некоторых из них тоже есть награды.
Но, пожалуй, самым значимым событием явилось участие в Фестивале тюльпанов. Средневековый хотон времен Золотой орды – никого не оставил равнодушным. Верховые и пешие воины упражнялись в меткой стрельбе из лука, лихо рубились на саблях, умело управляли резвыми конями.

У идейных вдохновителей и организаторов клуба исторической реконструкции «Тенгри» Эрдни Очир-Араева и Александра Искандера немало единомышленников. Это люди заинтересованные в своем интеллектуальном развитии. Узнав много интересного и познавательного, они стремятся передать информацию другим. Многие приходят на занятия в Клуб со своими детьми.
Воссоздают предметы материальной культуры средневековья по артефактам, хранящимся в музеях страны, а также письменным и изобразительным источникам. Одежду – в том числе.
По словам руководителя клуба, клуб не замыкается в себе, а вовлекает в орбиту других мастеров прикладного искусства, народных умельцев.
Между тем, у участников клуба «Тенгри» зреет еще одна идея - создать «Хотон ремесленников».



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии открылся клуб исторической реконструкции «Тенгри»
  • В Элисте создан клуб калмыцкой культуры, родного языка и традиций
  • Алексей Орлов встретился с воспитанниками военно-патриотического клуба « Десантник»
  • В ритме самбы!
  • Уроки живой истории
  • Клуб юных журналистов Элистинского лицея провел занятия в ГТРК "Калмыкия"
  • Президент Путин встретится с членами клуба "Валдай"
  • Клуб «Юный десантник» отметил 3-ю годовщину со дня образования
  • На базе клуба "Юный десантник" действует новый батальон
  • Сегодня открывается этнографический хотон «Бумбин орн»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34